RedMR拖欠數十員工強積金供款　涉款逾百萬　積金局年內6度申索　

連鎖卡拉OK公司RedMR被指自去年起拖欠數十名員工強積金供款，東網接獲該公司僱員投訴，積金局回覆東網查詢指，由bma Catering Management Limited經營的RedMR，沒有為約70名員工繳交去年2月至10月的強積金供款及附加費，涉及金額約113萬港元。而2024年11月至2025年4月之間，該公司亦欠供約50名僱員的強積金，涉款約60萬港元，該局明日會代員工在區域法院提出民事申索。勞工處關注事件。

積金局表示，明天（5月16日）會就2024年11月及12月的欠款入稟區域法院向RedMR提出民事申索，並要求RedMR盡快補回2025年1月至4月的拖欠供款，否則會再次向法庭提出民事申索，為受影響員工追討有關欠款及附加費。

該局指，由2024年3月起已主動介入事件，先後6次入稟區域法院為受影響員工追討強積金欠款及附加費，已成功為員工追回約30萬拖欠的強積金供款及附加費，並經由受託人直接存入受影響員工的強積金帳戶。至於尚未繳清的欠款，亦正展開其他相應執法行動追討，例如向法院申請第三債務人命令，扣押該公司的銀行帳戶資金、向法院申請執行財物扣押令狀等。

相關公司拖欠供款情況至今年亦未改善，積金局自2025年1月到目前為止，共收到3宗投訴RedMR的個案，這些個案已與上述追討行動，一併跟進。

勞工處關注RedMR拖欠僱員強積金供款事件。呼籲員工如被拖欠工資或對其僱傭權益有疑問，可到勞工處勞資關係科各分區辦事處查詢，本處會提供適切協助。