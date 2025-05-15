落冰雹後保險報案近3萬宗　路上停車躲避屬違法

北京周二（13日）晚上突降冰雹，內媒從國家金融監督管理總局北京監管局了解到，當日大風、雷陣雨和冰雹天氣過後，北京已受理各險種報案2.82萬宗，主要為車險報案。

國家金融監督管理總局北京監管局稱，截至周三（14日）中午12時，北京地區財險機構累計受理各險種報案的估損金額1.93億元（人民幣，下同，約2.11億港元），其中車險報案2.81萬宗、估損金額1.87億元（約2.05億港元）；農險報案9宗、估損金額1.27萬元（約1.39萬港元）。北京金融監管局第一時間組織轄內財險機構迅速啟動應急響應，連夜開展救援理賠。

當日落冰雹期間，路上一些車輛停在橋下躲避，導致後方嚴重擠塞。北京清律律師事務所高級律師範鈺表示，交通安全法明確規定，車應在規定地點停放，若在道路上臨時停車，不得妨礙其他車輛和行人通行。車主將車停在橋下，客觀上妨礙了正常交通通行，涉嫌違法停車。交管部門提醒，貿然停車可能引發追尾等更大風險，若需停車也應選擇安全區域並開啟危險報警閃光燈，避免阻礙交通。