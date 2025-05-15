11歲童術後口內留紗布　聖德肋撒醫院指已檢視相關程序

衞生署今日(15日)公布，今年3月一間私家醫院呈報一宗醫療風險警示事件，涉及一名接受扁桃腺及腺樣體切除術的11歲男病人，有紗布於手術後被遺留在病人口腔內，病人其後將紗布吐出，現已出院。涉事的聖德肋撒醫院亦向東網證實事件。同時，今年第一季署方接獲私院呈報一宗錯誤處方藥物的重要風險事件及向一名60歲女病人注射化療藥物時輸液速度出錯，病人情況未有受事件影響。據悉，涉事醫院為養和醫院。

聖德肋撒醫院回覆東網查詢時表示，今年3月31日，一名11歲男童經客席耳鼻喉專科醫生安排入院，施行扁桃體及腺樣體切除術，於手術後吐出一小塊紗布。院方隨即跟進事件，並與涉事客席醫生聯絡，並於調查後證實，該塊紗布於手術止血過程中遺留於口腔內。院方即時向家屬解釋情況。其後，病人如期出院。

院方續指已就事件即時檢視手術期間紗布點算程序，並加強相關工作培訓，以及嚴格執行不能剪斷紗布，以免同類事件再次發生。醫院對事件表示遺憾，並向病人及家屬致以慰問。

衞生署表示，涉事私家醫院在識別事件後24小時內呈報，而署方收到呈報後亦隨即作出跟進，並要求院方於4周內提交調查報告。而涉事醫院亦已提交調查報告。

重要風險事件方面，署方調查指，未有證據顯示院方違反《私營醫療機構條例》或相關實務守則而導致事件，調查仍在進行中。另外，衞生署又指，兩所涉事私院均已採取改善措施，署方亦會繼續監察相關措施的實施情況。