轉帳問題與兩女客爭執　兩換錢黨涉不法匯兌被捕

兩名換錢黨在澳門一間賭場內與客仔起爭執後被捕。

澳門兩名換錢黨在路氹一間賭場進行匯兌時，客仔稱未有收到轉帳拒絕交出款項，雙方因此發生爭執，驚動賭場保安。當地執法部門今日(15日)表示，接獲報案後到場拘捕兩名涉案換錢黨，另扣押4萬港元、手機及證件，二人涉嫌經營為賭博的不法匯兌，被移交澳門檢察院跟進。

兩名被捕的內地男子分別姓王，26歲；姓吳，29歲，均報稱無業，為朋友關係。其中，王男供稱本月起在賭場及周邊從事換錢黨，至今已5次與賭客兌換10萬港元，賺得1,000港元不法收益。吳男則拒絕合作。

案情指，本周二(13日)晚上7時及8時，涉案的王男兩次在賭場的吸煙室內分別為兩名女賭客將9,530元人民幣兌換成1萬港元籌碼。至當晚9時，兩女共贏得4萬港元，於是聯絡王男協助將贏得的款項匯到內地。期間，王男召來吳男協助將37,520元人民幣轉帳到兩女的「支付寶」帳戶，惟兩女稱未收到轉帳拒絕交出4萬港元，雙方因此在賭場發生爭執，驚動保安員報案。

至昨日(14日)凌晨零時，澳門執法部門接報後到場，接觸上述涉案兩名男子及兩名女賭客。經調查後，執法人員扣押兩男的手機，另扣押兩名女賭客疑不法匯兌所得的4萬港元。