國家衞健委調查後　重罰出軌男女醫生

北京中日友好醫院外科副主任醫生肖飛早前被舉報，與多名醫院內同事存在不正當關係，出軌對象包括董襲瑩。國家衞生健康委周四（15日）通報，肖飛已被院方開除黨籍及解除聘用關係，亦遭北京市衞生健康委吊銷醫師執業證書，禁止5年以上從事醫療衞生服務，而董襲瑩則被撤銷畢業證書及學位證書，也遭北京市衞生健康委撤銷醫師資格證書及醫師執業證書。

通報提到，38歲的肖飛2024年7月施手術時，違反手術安全管理制度，並與巡迴護士發生爭執，在患者已進入麻醉狀態下中斷手術進程，擅自離開手術室並帶走手術助手，把個人情緒凌駕於患者生命安全之上，未認識到醫師身份特殊性及其行為給患者帶來醫療安全風險，在婚姻關係存續期間與董襲瑩等存在不正當關係，其行為嚴重違反醫師職業道德及醫學倫理規範，造成惡劣社會影響。

至於董襲瑩2019年申請北京協和醫學院臨床醫學專業培養模式改革試點班（即北京協和醫學院「4+4」試點班）時，其入學資格存在造假行為，其中16學分屬於偽造，不符合當年報考資格，加上2023年博士學位論文主體部分存在抄襲剽竊學術不端行為，另以第一作者或共同第一作者發表學術論文共有3篇屬於不當署名、一篇屬於重複發表，同時存在科研誠信問題。

針對外界質疑「4+4」學制是否存在問題，國家衞生健康委在通報提到，北京協和醫學院「4+4」試點班是面向國內外高水平大學招收優秀非醫學專業本科畢業生直接攻讀博士學位試點，旨在推動醫學教育與多學科融合，探索推動8年制醫學教育改革。惟是次事件暴露北京協和醫學院在錄取資格確定、臨床實習管理、學位論文答辯與審查，以及學生思想政治教育等方面存在試點方案不嚴密、管理不嚴格、落實不到位等問題，北京協和醫學院正深入整改，國家衞生健康委正會同教育部全面評估，督促改革完善。