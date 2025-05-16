東方日報A1：溝通學業壓力增　逾3成家庭不開心

經濟低迷，不少打工仔對前景缺乏信心，育有幼年子女的核心家庭更難展歡顏。有機構持續研究本港家庭開心指數，最新數據顯示今年家庭開心指數為6.91分，較去年6.43分高0.48分，雖然連跌3年後回升，但仍低於疫情前。調查更發現，需要照顧6至12歲學童的家庭開心指數相對較低，相信與後疫情時期學童升讀小一壓力，及高小要應對呈分試有關。另一項打工仔就業調查則顯示，多達47%受訪者對就業前景感悲觀，悲觀看法者按年上升11個百分點，而過去一年中，更有多達74%受訪打工仔曾擔心失業。

家庭開心指數的研究於今年3月以網上及面談形式進行問卷調查，共收集1,117份問卷。結果顯示，香港家庭開心指數連跌3年後，今年由2024年6.43分回升至6.91分（10分滿分），但是仍低於2021年疫情初期的7.26分，當中仍有三分之一受訪者的家庭開心指數為6分或以下，屬於一般甚或偏低水平。影響家庭開心的四大因素，依次為個人開心指數、家庭居住環境是否舒適、家庭健康狀態和家庭溝通模式。另外亦有3類家庭的開心指數較低，包括低家庭資源–心理資本，即居住環境不舒適、遇上家庭問題雙方不嘗試溝通及擁有6至12歲小孩的家庭。

研究發現，需要照顧6至12歲學童的家庭開心指數相對較低，平均分數為6.86分。家庭與學校合作事宜委員會主席方奕展鼓勵家長為子女在升小階段選校時，除了子女學術及前途考慮外，應加入家長自身可承受力及幸福感作考量；他同時強調應加強家校合作，建議小學在幼小銜接階段，協助初小學生的家長可以有序地適應改變，有助減輕其心理壓力。

研究分析顯示，最影響家庭開心指數的因素是個人開心指數，而家庭開心指數較低的原因包括居住環境不舒適，例如住在家中感覺是否不夠安全、不舒適。而家庭出現分歧時，家庭溝通十分重要，專家建議父母多參與學校親子活動，而自身家庭亦需要製造一個溝通平台，有途徑與子女互相了解。

香港理工大學協理副校長石丹理鼓勵港人「先修身以齊家」，指個人品德會影響個人心理健康，例如尊重、包容、誠信等價值觀均相當重要，若果家庭成員之間能夠互相尊重，家庭自然會更開心。香港基督教服務處總幹事翟冬青強調，家居環境舒適度及安全度很重要，建議加強鄰里及地區支援，提升解決生活難題的能力，並鼓勵有需要的家庭積極尋求社區支援服務。

另外，網上求職招聘平台Jobsdb by SEEK公布《2025年薪酬調查報告》，委託獨立調查機構透過網上問卷訪問2,771名人士，發現打工仔薪酬調整幅度連續兩年下調，有47%受訪打工仔對就業前景感悲觀，增幅按年急升11個百分點。有74%打工仔表示在過去12個月內曾擔心失業，其中47%受訪人均指「香港經濟放緩」、31%受訪者憂慮「地區或環球經濟放緩」及26%打工仔指「從事的行業不景氣」。

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