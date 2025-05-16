房協三專用安置屋邨接受申請認購　為受清拆影響住戶提供安置選項

房協近日推出三個專用安置屋邨資助出售項目，分別為粉嶺百和路「樂嶺軒」、洪水橋田心路「樂翹軒I」以及啟德沐縉街「樂啟軒」，合共提供1,573個資助出售單位，為受到政府發展計劃影響需遷離的非業主住戶，以及受市區重建局公務員建屋合作社樓宇重建發展計劃影響的合資格自住業主，提供一個安置選項，申請期至本月22日。

三個項目中，洪水橋「樂翹軒I」為房協首個落成專用安置屋邨「樂翹都匯」第一期甲的資助出售房屋項目，於去年落成及交樓，今次推售單位為餘下的179伙。位於洪水橋/厦村新發展區核心地帶的「樂翹軒I」，環境清幽兼交通方便; 全部單位均附設基本裝修，設計簡約，間格實用; 屋苑亦設有會所、休憩庭園、兒童遊樂區等完善配套設施。

房協的建屋質素一向口碑載道，而針對新樓入伙後的執修需求，房協更建立了完善機制。為確保交樓過程順暢，住戶在收樓6個月內可向房協提交執修清單，房協特設專業團隊，成員包括承建商、工程顧問及房協代表，全程跟進業主個案，並已委聘獨立測量師為今次推售的「樂翹軒I」單位進行交樓前驗樓，為交樓質素把關，確保單位質素合乎標準，團隊的優秀服務，更得到多名已入伙業主致函答謝。

原本住在粉嶺的李先生今年年初入伙，他對新單位各方面都很滿意。李先生指收樓時已認為單位質素理想，單位遇上小問題時，房協亦會安排專責職員迅速跟進處理，感覺更熟悉及更便於溝通，而且他們態度友善親切，服務專業，令他感到安心。他特別鍾情屋苑的環境及配套，指「樂翹軒I」環境寧靜，讓他每晚安睡，而且空氣清新。「單位有個小露台，我平時可以曬着太陽做運動，樓下又有休憩設施，住得很舒服！」

另一名住戶林小姐就對「樂翹軒I」的景觀及服務讚不絕口，她的單位享有河景，黃昏時可欣賞到日落，風景相當優美。而屋苑不但居住環境舒適，亦設有寬敞的會所及休閒設施，她形容全家人都住得很開心，特別是小朋友。她提到入伙後不少朋友來探訪時都認為這裡的質素可媲美私人屋苑。

林小姐又十分滿意房協的售後服務，首次買樓做業主的她指，收樓時發現單位有滲水問題，起初也會擔憂；然而，在聯絡房協職員後，他們立即前來跟進，很快就將問題圓滿解決。她直指，雖然單位有點小瑕疵，但房協職員與她緊密溝通，而且跟進得妥妥當當，令她感到滿意及放心。

事實上，房協的售後服務贏得住戶讚揚，不少住戶特意致函表達謝意。當中，有業主在表揚信中指雖然收樓初期有些地方需要執修，但每次房協的職員都會耐心聆聽需求，又親身到單位檢查及馬上聯絡師傅盡快到單位執修，故致函對房協職員的卓越服務表示謝意。

有關房協推售「樂嶺軒」、「樂翹軒I」及「樂啟軒」的詳請，可瀏覽以下網址：