杭州認定足球人才為高層次　提供優待

浙江省杭州市政府周二（13日）公布《杭州市加快推進全國足球發展重點城市建設若干措施》，包括將足球專業人才認定為「高層次人才」，按政策提供相應待遇。

該措施從完善足球管理體制機制、加大足球發展經費保障力度、推進青少年足球高質量發展、提升職業足球發展水平、加強足球專業人才隊伍建設等十個方面，提出25條支持足球發展的舉措。具體措施包括，市本級財政安排專項經費每年不少於3,000萬元人民幣（約3,288萬港元），重點用於開展足球青訓、校園足球建設、賽事交流等；將足球作為校園體育活動的重要內容，利用大課間、「雙減」課後託管等形式加強課外足球訓練；將足球納入中考體育考試選考項目。

現行《杭州市高層次人才分類目錄（2019年修訂版）》分為A至E五類，分別是國內外頂尖人才、國家級領軍人才、省級領軍人才、市級領軍人才和高級人才。經認定的人才，可根據類別享受相應的居留落戶、住房補貼、子女入學、醫療保障等方面的待遇。上述措施顯示，對足球專業人才的認定，由杭州市體育局、市委人才辦、市人力社保局等共同負責。