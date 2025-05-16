「樂林泉—中外園林文化展」計劃明年移港展覽

一眾主禮嘉賓出席在北京故宮舉行的「樂林泉——中外園林文化展」開幕禮。 （圖片來源：故宮博物院）

香港賽馬會（下稱馬會）致力推廣文化活動，促進中港兩地藝術科技人才交流。去年5月10日，馬會與故宮博物院於北京簽署《萬方傳播中華文明及文化科技人才培養計劃》（下稱計劃）5年合作框架協議，旨在弘揚中華文化，培育藝術科技人才，以協助實現國家「十四五」規劃綱要明確支持香港發展成為中外文化藝術交流中心的願景。協議內包括保護和修繕承乾宮、舉辦馬文化或宮廷相關主題展覽等五大範疇。正於北京故宮展出的「樂林泉——中外園林文化展」， 共彙集逾200件／套中外各國的珍貴文物和文化瑰寶，而該展覽計劃在內地巡迴展出後，於明年移師香港藝術館舉行最後一站，屆時本港市民及遊客亦能親身欣賞這些瑰寶展品。

是次國家級文化交流展覽「樂林泉——中外園林文化展」，由公益慈善研究院獨家捐助、故宮博物院主辦及芝加哥藝術博物館聯合主辦，並得到美國芝加哥藝術博物館、美國大都會藝術博物館、耶魯大學英國藝術中心、法國凡爾賽宮殿等四個國外文博機構支持。中國國家博物館和天津博物館亦有展品參展。

公益慈善研究院主席、香港賽馬會慈善信託基金信託人黃嘉純於展覽開幕致辭時表示，這次展覽旨在弘揚中華優秀傳統文化，培養兼具藝術科技素養的專業人才。同時適逢馬會140週年及故宮博物院成立100週年慶典，令今次展覽更顯意義非凡，展覽結合數字化互動技術，生動呈現中國園林雅事的魅力。他十分期待展覽於明年在香港舉行，讓市民增加對國家的歷史文化認識，助力香港建設成為中外文化藝術交流中心。

香港賽馬會及其慈善信託基金於2023年9月策略性撥款68億港元資助成立公益慈善研究院，集「智、善、行」（智慧、善款、行動）於一身，為國家以至全亞洲的公益慈善事業作出貢獻。

故宮博物院院長王旭東博士於開幕式上表示，全球文明倡議提出以來，故宮博物院透過系統化、多維度的創新實踐，積極構建中華優秀傳統文化與國際對話交流合作的創新模式。希望本次展覽在促進文化遺產可持續發展的同時，為現代社會的發展提供參考和借鑒。

《萬方傳播中華文明及文化科技人才培養計劃》，已推行項目包括：

• 保護具有重要建築遺產價值的故宮東六宮之一 ──承乾宮

◦ 保護與修復工作過程期間提供了知識交流和實習機會

◦ 借鑒大館的保育管理計劃方法與保育活化實踐進行建築保護，環境治理及展廳改造工作

◦ 承乾宮保護及修復後，建立「故宮香港文化交流基地」，並舉展覽和教育活動，促進藝術科技和文化教育的發展

• 「FLASH! 故宮 —— 數字故宮快閃展」

◦於2025年1月假大館舉行

• 「樂林泉——中外園林文化展」

◦ 由2025年4月1日至6月29日於北京故宮展出，並計劃移師蘇州博物館和寧波博物院，然後於2026年在香港藝術館舉行最後一站

• 「『紋』以載道 ──故宮博物院沉浸式數字體驗展」

◦ 於5月14日至10月13日在香港故宮文化博物館舉行，透過尖端的數碼技術探索故宮紋飾的文化底蘊