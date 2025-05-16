被批強制驗窗多甩漏　當局：關注墮窗情況　檢討發驗窗令做法

早前公布的審計報告發現屋宇署強制驗窗計劃執法效率未如理想。截至去年底有逾2.6萬份強制驗窗法定通知未獲遵從，前年和去年合共有31幢樓宇，在1年前曾發生墮窗事故，但未被列入「目標樓宇」。發展局局長甯漢豪承認墮窗情況需要關注，應檢討現有做法

立法會帳目委員會今日(16日)早上就報告召開公開聆訊。現時屋宇署有兩套機制，揀選目標樓宇發出強制驗窗通知書，會計界議員黃俊碩指根據機制，大廈如果在5至10年內曾獲發強制驗窗通知書，即使在過去1年曾發生墮窗事故，署方都不會再要求強制驗窗。

甯漢豪解釋，屋宇署除了會按樓齡發出強制驗窗通知，任何樓宇若在過去一年發生墮窗事故，亦會收到驗窗令，按署方原則，若樓宇本來已收到強制驗窗通知，就不會再發出驗窗令。她亦認同做法值得檢討，如果相關強制驗窗令已逾時，署方應該將涉事樓宇再次納入名單。

她指法例設計沒有要求屋宇署署長對所有樓齡達10年以上的單位發出驗窗通知，而是以風險為本原則選取，當局去年2月已向立法會匯報改善選取驗窗樓宇的評分準則，並已落實，包括納入更多三無大廈以及參考更多數據，市區重建局的樓宇狀況數據庫等。

地產及建造界議員龍漢標指按照機制，同一屋苑如果有個別座數或單位風險評分高，整個屋苑都會被要求強制驗窗，是否符合成本效益。甯漢豪回應指當風險較高的窗戶涉及公用地方，難以由一幢樓宇的業主負責，而是需要由法團合力處理，但她認同如果涉事窗戶不屬於公用地方，就未必值得要求全個屋苑驗窗，希望屋宇署考慮調整做法。

另一議員簡慧敏認為過去7年錄得400多宗墮窗事故，情況不理想，署方應該負責。甯漢豪表示，同意要減少墮窗意外，但業主責任亦很重要，因此已進行相關法例檢討，形容要幾條腿走路。

對於完善揀選制度過程，她同意要持續進行，又指屋宇署應該就近年墮窗事故統計數字進行分析，有助更精準揀選樓宇發出通知。對於獲發通知而未遵辦的個案，她亦同意署方跟進工作有改善空間，會考慮精簡流程、善用科技、加快發出定額罰款通知書及檢控工作。

當局早前提出修訂《建築物條例》，她希望加快樓宇檢驗和修葺，提高相關定額罰款，同時建議引入新的罪行，針對未有遵辦驗窗通知，發生樓宇墮窗導致傷亡或財物損毀的個案，當局正統整收到的公眾意見，希望在明年上半年向立法會提交修訂草案。

審計報告早前揭示屋宇署的「強制驗窗計劃」問題多多，包括沒有對持續不遵從法定通知的業主採取足夠進一步檢控行動；轉介快速檢控小組跟進個案最長可拖至9.4年變「慢速」；截至去年底，更有逾2.6萬份強制驗窗的法定通知未獲遵從，其中有約1.14萬份法定通知更拖延3年以上、最多11.6年仍未獲遵從。