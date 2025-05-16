美眾議員提法案追蹤晶片流向　防落入中國等對手

美國繼上周有參議員提出《晶片安全法案》，8名跨黨派眾議員周四（15日）亦提出對應法案，要求受管制的美製晶片在出口或在外國境內轉移前，必須安裝定位設備，以偵測有沒有走私或其他未經授權使用的情況，以防流入中國等競爭對手，推進其人工智能（AI）武器和監視技術，並在未來衝突中用於對付美軍。

眾議員提出的《晶片安全法案》中，除了要求安裝有位置驗證功能的安全機制外，亦要求商務部必須確保美國最先進的AI晶片不會被轉移到未經授權的區域、落入對手手中，特別是助長軍事侵略或以美國經濟與現役軍人為目標的對手。法案也包含強制回報機制，如受管制晶片所在地點與申請許可或授權時所列地點不符，或已轉移至申請文件中未指定的使用者，相關公司必須通報。商務部亦要研究其他措施，防止美製晶片被竊取、濫用或落入不當人士手中。

眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會在新聞稿指出，愈來愈多證據表明美製晶片可能經過空殼公司流入中國，用於推進中國AI主導地位。委員會主席穆理納（John Moolenaar）指摘，中國持續利用美國出口管制執法體系的弱點，以走私網絡轉移美國敏感科技，藉此推動軍事發展、擴大監視鎮壓能力。