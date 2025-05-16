求診1分鐘即發免針紙　4項不誠實取用電腦罪成　西醫還押候判

醫生王秉亮涉嫌於新冠疫情期間濫發免針紙。他被控6項不誠實取用電腦罪，案件今日(16日)在區院審理。被告承認4罪，其餘兩罪獲准存檔法庭。案情透露，本案涉及6,635張免針紙，有病人求診一分鐘就獲豁免證明。聆訊期間，法官不點名提及西醫蔡淑梅涉濫發免針紙案，指該案控方針對全部逾萬張免針紙起訴，一度問控方「點解有唔同處理」。由於本案是首宗同類事件定罪，法官要求控辯雙方尋找相關案例，押後案件至6月5日再訊，料屆時會判刑，期間被告須還押。

現年62歲男被告王秉亮。據辯方指，被告在1988年港大醫學院畢業，翌年註冊成為醫生，之後進修考獲兒科文憑，曾於屯門醫院、葵涌醫院任職。辯方形容，事件是被告「一生的恥辱，沒齒難忘」，被告好後悔，並於2024年停止執業。辯方力陳，無客觀證據顯示被告行為令任何人帶來實際傷害。辯方冀法庭先索取社會服務令報告才判刑，法官起初拒絕，但最終同意為被告索取社服令及背景報告。

被告今日承認於2022年4月14日、6月2日及兩度於6月11日，在香港不誠實地意圖欺騙而取用電腦，即香港特別行政區政府的電腦。其餘兩罪則獲存檔法庭。同意案情指，被告在柴灣興華(一)邨興華廣場經營診所，被告獲告知簽發醫學豁免證明書的指引。

案情顯示，2022年9月被告被捕。調查發現，本案牽涉6635張醫學豁免證明書。被告由2022年2月開始簽發證明書，數目每月上升，由4月的968份上升至5月2,968份。被告最常寫下的豁免原因是過敏、心血管疾病。控方列出其中4名人士的求診經過，當中包括孕婦。他們分別稱經常心口痛、出現紅疹。被告沒進一步檢查，便簽發醫學豁免證明書。4人的求診經過歷時1至8分鐘。

案件編號：DCCC 1100/2024