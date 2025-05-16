約50人到政總請願促政府嚴打白牌車 的士車主不排除申司法覆核

約50名的士車主今早(16日)到金鐘政府總部請願。小車主捍衛權益關注組發言人林智聰表示，目前已收集近5,000封請願信，不滿政府遲遲未打擊非法白牌車，質疑政府未能趕及在立法會換屆前提交立法，促請政府加快進程，即時取締白牌車。

林智聰表示，已向當局反映白牌車問題10多年，但一直未獲正視，甚至拖延。他又批評執法部門打擊白牌車力度和阻嚇力不足，指執法部門平均每星期只打擊約2輛白牌車，而且僅在上午執法，白牌車司機為逃避執法只在夜間開工，導致的士業界晚間生意慘淡。

他重申，要求政府加大力度取締白牌車，亦贊成執法部門加強執法打擊「黑的」，強調只是3、4萬名的士司機中的少數不法分子。他又指，若政府遲遲未有行動，將考慮就政府對的士專營權監管不力提出司法覆核。

有車主認為，白牌車非法載客情況已失控，在熱門載客地點例如酒店、機場，白牌車載客次數是的士的4倍；又指自己每月的的士牌供款約2.6萬元，面臨困難。另有車主指，一直努力靠的士謀生養家，但現時的士牌價大跌，擔心的士牌照淪為廢紙。