網購寵物或涉釣魚詐騙　手法與其他網騙相似

消委會聯同漁護署調查網購寵物情況，發現網購貓狗較多健康欠佳。漁護署首席獸醫師楊莉表示，因應網購寵物可能涉及釣魚詐騙，署方設立專責調查小組，檢視網上的動物銷售和繁殖廣告，以及處理相關投訴，發現部分情況與其他類型的網騙相似，不法分子會利用假帳戶或即時軟件的高度匿名，導致買家難以追查真實身份，不法分子亦可能利誘獎賞市民領養動物，牽涉金錢交易。

楊莉今日(16日)在電台節目指，寵物店可以在網上賣廣告，但售賣寵物時需要出示動物的實體，而且要在其獲發牌照的實際處所進行售賣；如果賣家的寵物屬於自家繁殖，署方會根據繁殖場的寵物數量發出「A牌」或「B牌」，如果市民不肯定相關牌照是否有效，可以致電漁護署熱線核實。

楊莉補充，合法來源的寵物包括入口或者本地繁殖，如果賣家聲稱狗隻是入口，必須提供相關入口證；如果報稱是本地繁殖，賣家須提供由漁護署加簽的狗隻繁育者聲明書，亦即俗稱的「黃紙」。她提到，不少市民對網購寵物的風險認知不足，故署方早前推出專題網頁「寵物釣魚詐騙」及宣傳活動，同時聯同消委會進行調查，期望提高市民的認知。

香港寵物業商會副會長陳雅芝在同一節目指出，網購寵物運送過程擠迫，若從內地走私來港，很有可能感染貓瘟或狗瘟，市民在購買時未必察覺，但問題可能在數星期後浮現。她認為，網購寵物吸引力大，部分價錢較實體店便宜兩至三成，但部分卻更加貴。她估計，現時九成網購寵物均是無牌，部分賣家聲稱自家繁殖，實為走私；即使是自家繁殖，亦未必領有牌照。

陳雅芝強調，漁護署有定期監察，包括要求寵物店領牌及每年申請續牌，發牌條件包括要為出售的寵物提供足夠空間、通風系統符合要求及打齊所需疫苗，確保沒有遺傳病才能出售；初生狗隻最少要10個星期大及斷奶才可以賣，以保障動物福祉。她又指，即使有無牌售賣寵物平台提供健康保障期，並承諾提供退款，但她質疑如何確保及如何兌現或追討。