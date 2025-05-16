「多元出路資訊Show 2025」下周五及六舉行　提供升學就業輔導

教育局將於5月23日和24日（下周五及六）上午10時至下午6時在香港會議展覽中心展覽廳1B舉辦「多元出路資訊Show 2025」（展覽會），為高中學生、家長及教師提供多元出路的最新資訊，協助學生在規劃升學途徑及就業出路方面作好準備。

教育局發言人今日（16日）表示，約30間專上院校和機構將會在展覽會設立攤位，介紹經本地評審的專上課程（包括獲納入政府各項資助計劃的課程、職業專才教育課程，及應用學位學士課程）、應用教育文憑課程，以及相關資訊平台，包括經評審專上課程資料網（iPASS）、專上課程電子預先報名平台（E-APP）、自資專上教育資訊平台（Concourse）及資歷架構等。

此外，學友社、香港青年協會及香港基督教女青年會將會為學生提供升學及就業輔導。大會亦會舉辦多場講座介紹多元出路、升學準備及策略，以及讓專上學生分享經驗。院校與業界代表也將會提供不同專上課程及職場發展的第一手資訊。展覽會免費入場，毋需預先登記。