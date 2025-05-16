重病老婦到櫃台提款死亡　銀行否認要求親自辦理

湖南省株洲市一名62歲的老婦重病住院期間，讓子女帶身份證到中國農業銀行株洲田心分行，提取一筆5萬元人民幣（約5.5萬港元）的定期存款，以作支付醫藥費之用，銀行職員卻要求老婦親自到場才能辦理。老婦由家人用輪椅推到銀行後，卻在銀行門外死去，事件引發爭議。分行事後稱，未要求老婦親自到銀行，家屬則要求銀行提供閉路電視畫面還清白。

彭姓老婦姪兒彭先生稱，姑媽因糖尿病引起的併發症身體很差，姑丈已過身，姑媽有3名女兒，其中一人也因患病在醫院治療。姑媽其中一名女兒周三（14日）帶着證件和存款單到銀行打算取款，「可能是密碼不對，（銀行）不讓取」。後來家人告知彭婦身體不好，銀行職員卻仍要求親自到場辦理。家人無奈將彭婦帶到銀行，後來她感到不適，被家人帶到銀行門外透氣，不久便去世。內媒報道指，法醫確定彭婦是死於突發疾病。

分行周四（15日）受訪稱，事發後第一時間開展善後處置，並配合公安調查。初步得知，彭婦的大女陳某周三帶母親的定期單及兩人身份證到櫃台支取定期存款，連續三次輸入密碼錯誤後，陳某表示會帶彭婦到分行辦理，但未向職員說明彭婦身體情況。彭先生表示，姑媽一隻腳因糖尿病截肢，另一隻腳早前跌傷骨折，當日打算取款到骨科醫院接受治療。他堅稱表妹明確告知分行職員母親病重，只是沒告訴詳細病症，分行職員當時也未告知可提供上門服務。事發當晚，彭婦的錢已取出來。株洲市公安局石峰分局田心派出所表示，警方已介入。