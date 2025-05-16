2026年「紅日」出爐　農曆新年請假兩日　可年廿七放到年初六

政府今日(16日)刊憲2026年公眾假期，一年17天的公眾假期日子出爐，打工仔想自製長假期，農曆新年相信是最佳選擇，只需請假2日，即請年廿九(2月16日)及年初四(2月20日)，即可「自製」9天的長假期，由年廿七放到年初六，待得年初七「人日」再「開爐」工作。

由於明年的清明節為周日，將安排翌日即4月6日，訂為補假。由於清明節翌日為復活節星期一，該日之後第一個並非公眾假期的日子，亦即4月7日將訂為補假。另外，明年佛誕及重陽節皆為星期日，該兩天的翌日，即5月25日及10月19日，將訂為補假。

明年元旦日為星期四，打工仔「假期心情(Holiday mood)」未消，只需請1天假(1月2日)，連同周末即可享有4天短假。十一亦可「照辦煮碗」，只消請10月2日星期五，就可度過一個「小長假」。因明年聖誕節為周五，連同拆禮物日等紅日只有4日假期，打工仔若想趁假期外遊，就要自行預留假期啦。

此外，今年有不少公眾假期均接近周末，其中5月1日勞動節當日為「快樂星期五(Happy Friday)」，勞動階層可享有3天的「小長假」。由於佛誕當日為星期日，故安排翌日補假，可頂替「憂鬱星期一(Blue Monday)」。10月18日重陽節亦撞正周日，各位孝子孝女拜謁先人，不需請假亦可以休息多一日。