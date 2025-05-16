「418」放寬至「468」　議員憂僱主規避　當局籲企業勿旁門左道

政府早前提出修訂「連續性合約」定義，放寬「418」門檻至「468」，即僱員只要4星期內為同一僱主工作滿68小時，即可享有薪病假等法定僱傭福利。多名議員關注未來僱主仍可能規避「連續性合約」，使員工無法獲得相關勞工權益。當局認為任何「劃線」的政策都會有「剛好在線下」的個案，又認為未來規避的門檻會提高，如公司「刁鑽」地規避「連續性合約」，「我都戥呢間公司嘅經營環境好擔心嘅」，期望企業用心做生意，而非使用「旁門左道」。

立法會審議《2025年僱傭(修訂)條例草案》委員會，今日(16日)完成相關原則性討論，並完成逐條審議。何啟明指現時僱員透過「連續性合約」受僱並符合一定條件，方可獲遣散費、長期服務金及有薪年假等權益，而草案建議將工時門檻由每周18小時減至17小時，並提供以4星期工時合計68小時的計算方式。

議員林振昇關注政府有多大信心填補漏洞，舉例「佢一個月做200個鐘，另一個月做67個鐘」，如此便不符合「連續性合約」定義，又關注法例上是否有方法處理這類情況，若果真出現如此極端情況，勞工處會如何跟進。他又關注基於日後僱主提出單方面修改僱員工時；或解僱後重新聘請，使其不附「連續性合約」定義時，可如何跟進。

勞工處助理處長(勞資關係)梁樂文認為假如僱主有意規避「連續性合約」定義，「都唔係百分百規避唔到」，但成本會較高。他指雖然或出現不同種類特殊情況，但修訂建議讓很多現時的僱員變為合乎「連續性合約」定義，又指未來亦要視乎個別個案處理，僱員有疑問可聯絡勞工處勞資關係科。

批發及零售界議員邵家輝指新規定加重個別行業僱主經營成本，僱員或轉做薪酬較高的兼職工作，或從事兩至三份兼職工作，影響僱主人手安排、長假期福利開支等。另一議員陸瀚民指在目前經濟環境下，放寬連續合約規定，將增加僱主營商壓力，關注政府如何提供協助，尤其是中小微企。

委員會副主席梁子穎表示，現時亦有勞工不認識「連續性合約」，關注政府會如何宣傳解決誤解。他指不少日薪勞工實際上符合「連續性合約」，只是結束僱員關係時才一併向僱主追討，「其實大家都冇意思嘅」。議員江玉歡亦提出，現時除了兼職亦有斜杠族（Slasher）等非傳統僱傭關係，關注政府未來如何擴展並照顧這類僱員。

梁樂文回應指現時有炒散、兼職及臨時工等不同名目，僱傭雙方亦未必能分清楚。他強調無論以何種形式聘用，只要符合定義便屬受僱於連續性合約。政府未來會向僱員及商會解釋，亦會推出計算器方便計算。何啟明則補充，早前已在人力事務委員會期待，年來會公布相關措施，保障新興勞動關係。

對於多名議員列舉不同規避「連續性合約」的例子，何啟明說：「每一個有劃線嘅任何一個政策，都會可能有所謂嘅漏洞」。他舉例長者生活津貼之類的政策亦會有「剛好在線下」的個案，但認為修訂「連續性合約」後能提升規避的門檻。他指若有公司為此「刁鑽」地更改排更方式，「我都戥呢間公司嘅經營環境好擔心嘅」，期望企業用心做生意，而非使用「旁門左道」。

對於文件指修訂或會為企業帶來1.5億港元勞工成本，江玉歡又關注政府是否有計劃支援中小微企，讓他們適應新規例。何啟明解釋，相關成本實際上只佔薪酬總開支的0.02%，認為比例「其實係好細」，因此無意提供現金保障。