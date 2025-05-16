涉發逾1.4萬免針紙　控方指具不誠實意圖　女西醫及丈夫拒認罪

西醫蔡淑梅被指於2022年濫發俗稱「免針紙」的新冠疫苗接種醫學豁免證明書，被控17項「不誠實取用電腦」罪，另外亦與丈夫被控洗黑錢等罪。蔡及丈夫否認全部控罪，案件今(16日)在區院開審。控方指，蔡淑梅在約8個月內發出逾1.4萬張免針紙，多以疫苗恐懼症為由。與此同時，在簽發免針紙數目急劇上升之時，兩名被告開立聯名戶口，存款約757萬。控方會傳召其中15名免予起訴、當初獲蔡發出免針紙的人士出庭作供。

兩名被告分別是63歲女被告蔡淑梅；及其64歲丈夫、退休人士白偉雄。蔡面對一項「不誠實取用電腦」罪作為主控罪，16項屬交替控罪的「不誠實取用電腦」罪，控罪日期橫跨2022年1月30日至2022年9月3日。蔡另面對一項洗黑錢罪，控罪日期為2022年4月9日至9月 3日期間，涉款總額570,300港元。蔡淑梅及白偉雄另同被控6項洗黑錢罪，控罪日期為2022年7月7日至10月10日期間，涉款總額約757萬港元。

控方開案陳詞指，2022年1月30日至9月3日，被告蔡淑梅發出14,385張醫學豁免證明書，予12,683名人士。在這些證明書中，12,749張以疫苗恐懼症或其他表達該意思的字 詞作為宣稱的特定醫學原因發出。2022年6月至9月，她平均每小時發出15至44張醫學豁免證明書。在9月，被告3日內發出800張豁免證明書。控方會傳召專家證人，證明疫苗恐懼症並非醫學上被認可或接受的做法。控方指，被告發出醫學豁免時具不誠實意圖。

控方續指，2022年4月12日，兩名被告開立聯名戶口，在總存款中，有757萬港元是以現金方式存入。他們開戶口的時間，正是蔡淑梅發豁免證明書數目急劇上升的時間。當他們被捕後，兩人便在短時間內轉移聯名帳戶的款項。控方指，除了發出證明書的得益，兩人沒有其他收入來源，使他們獲得757萬港元存款。本案有充分證據，讓法庭推論兩名被告知道或有合理理由相信該些款項，全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產。

案件編號：DCCC 228/2024