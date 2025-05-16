大埔六旬翁倒斃屋內身有刀傷命案　胞弟謀殺罪成被判終身監禁

大埔社山路田寮下村的一間村屋，3年前農曆新年間發生命案，已退休的68歲男子被發現倒斃村屋客廳內，其胞弟被指涉案。他否認一項謀殺罪受審。法官昨日早上完成引導陪審團。陪審團退庭商議，惟至晚上仍未有裁決。法官遂下令暫時休庭，陪審團今日（16日）繼續商議裁決，結果一致裁定被告謀殺罪成。法官依例判被告終身監禁。

64歲被告鍾士康，報稱退休人士。他被控於2022年2月6日，在大埔社山路田寮下村某村屋地下謀殺鍾仕安。庭上早前透露，被告願意承認誤殺罪，惟控方不接納。被告需要受審，案件由法官張慧玲連同4女3男陪審團審理。

控方在開案陳詞指，鍾氏一家居於大埔林村田寮下村的一間村屋內，鍾母年屆九旬，患腦退化症，被告偶爾就照顧母親的事情跟死者發生爭執。事發當日，有鄰居聽到鍾家傳來爭吵聲，之後死者被發現倒臥單位，他身上有刀傷，救護員證實他死亡。檢驗後發現死者四肢、臉部及頸部有多處傷口，頸部傷口屬致命傷。被告曾向救護員承認持刀殺人。控方認為被告有謀殺意圖。

案件編號：HCCC 438/2023