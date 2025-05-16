研究揭僱主醫保開支3年急升55%　長遠或加重公營醫療負荷

有本地院校聯同強積金顧問公司研究發布「香港僱員醫療保險指數」，涵蓋過去19年團體醫療保險的實際使用情況、費用及保費趨勢，發現醫療費用走勢趨穩，但由於使用率急升，保費持續上漲，導致僱主醫保開支在3年間累計急升達55%。研究團隊認為，保費上升長遠不利私營醫療的可持續性，或變相加重公營醫療系統負荷，同時加重僱主負擔。

理大專業及持續教育學院聯同強積金顧問公司GUM，分析2006年至2024年香港團體醫保市場數據，向合共200多間企業、約3萬名僱員進行調查，發現門診使用指數在新冠疫情復常後大幅攀升，兩年間累計升幅達102%，單計去年，急性上呼吸道感染及普通感冒的個案率按年增加25%，反映僱員對門診需求顯著上，較新冠疫情前更高。

醫療費用方面，研究發現，去年住院保障費用指數出現4年來首次下跌，每宗手術平均開支回落至21,851元；門診費用指數則連跌兩年，每宗門診平均費用降至533元。研究團隊認為，近年日間手術形式進行的病毒疣治療及腸胃鏡程序愈趨普遍，使整體平均住院費用下降；而上呼吸道感染的流行，令普通科門診使用率急升，使整體平均門診費用下降，但面對醫療成本上漲，料未來醫療費用會回復上升趨勢。

保費方面，研究發現，保費指數由2022年開始呈現上升趨勢，截至去年，在3年間累計增幅高達55%，當中住院保費增幅較門診更高，主因是醫療服務使用率增加。團隊認為，近年醫療保費上升，主要因為使用率高企，保險公司以過去理賠經驗，為來年保費定價，導致保費上升的困局，長遠不利私營醫療的可持續性，或變相加重公營醫療系統負荷，同時加重僱主負擔。

團隊建議，僱主可選擇更符合僱員需求的醫保，結合健康教育及針對性預防措施，以控制保費的潛在增幅；僱員應根據實際需要，合理使用僱主提供的醫保，以保險計劃的可持續性；保險業界可針對高頻索賠項目，例如內窺鏡、腸胃炎等，推出分層保障方案，控制理賠成本；醫療服務提供者應提供標準化費用明細，協助僱主與保險公司預測長期醫療開支。