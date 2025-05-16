新冠再度活躍　專家指重症個案沒飆　形容病毒如「老朋友」

最近新冠病毒活躍程度創一年新高，有醫學專家指出，現時主流病毒株引致的感染個案較輕微，形容新冠病毒有如「老朋友」，但建議長期病患、長者仍要接種疫苗。另有家庭醫生說社區分人已沒再打針，令即使染病都徵狀都未必輕微，仍需好好提防。

衞生防護中心最新監察數據顯示，雖然新冠病毒的部分監測指標更已超越過去一年的最高水平，但重症及死亡個案有所減少，錄18宗。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆在電視節目表示，重症及死亡仍然少於去年高峰時期，顯示病毒自Omicron起便由肺炎轉做上呼吸道感染，而不論有否打針都會再次感染，而每次感染亦令抵抗力增加，更形容以前的「新冠肺炎」現在應該叫「新冠傷風」，對社會的公共衞生影響已很輕微，有如「老朋友」。

家庭醫生林永和則指，不少市民認為感染新冠病毒沒有以往嚴重，所以近期接種疫苗的人沒有特別增加，更稱現在社區95%的人已沒再打針。他認為，新冠病毒傳播升至高位，傳染力非常強，市民受感染機會高，感染後亦不一定徵狀輕微，很多個案都會不舒服一兩個星期，甚至延伸到其他「手尾長」的呼吸問題，建議市民加強保護自己，做好個人衞生，有病徵的市民亦應佩戴口罩，避免傳染他人，亦建議繼續接種疫苗。