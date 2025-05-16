搗詐騙案5人被捕最細14歲　共涉7案騙款48萬元

西九龍區警員於昨日（15日）以「以欺騙手段取得財產」及「企圖以欺騙手段取得財產」罪拘捕3男1女，連同較早前拘捕的1名男子，共拘捕5人，年齡介乎14至32歲，涉及7宗「猜猜我是誰」及「假冒官員」的騙案，損失總金額為港幣48萬港元。

警員根據情報分析和深入調查後，成功鎖定一個猜猜我是誰電話騙案詐騙集團，在昨日執法部門在3名集團成員向一個受害人婆婆收取騙款之後，將他們截停並，在他們身上檢獲了5萬港元現金。警員隨後找回那個居住在黃大仙的90歲受害人。令她在案件中免受損失。

被捕3名男子包括一名姓薛(28歲)的本地男子，為集團骨幹成員、報稱無業 ，同案的兩名14歲少年也亦涉嫌「欺騙手段取得財產」罪被捕。連同早前被捕的一名32歲本地男子集團成員，行動中一共拘捕4名男子，調查發現4人亦牽涉另外5宗案件，他們分別是集團骨幹成員和收取騙款成員，受害人為72至97歲長者，損失金額總共達到48萬港元，4人正被拘留調查。

另一宗案件是一宗假冒內地官員的騙案。在本年5月13日，一名45歲本地女子接獲一名男性騙徒的電話，當騙徒自稱是一些內地執法部門的人員，並指事主在內地從事一些經濟犯罪的活動。騙徒指示事主配合調查以及需要對事情保密。隨後的兩日騙徒多次聯絡事主向她洗腦，令到這名事主相信自己所牽涉的案件是情節嚴重以及證據確鑿。而事主急於證明自己的清白，遂按騙徒的要求和指示行動，並且沒有向其他人透露這件事。至昨日騙徒指示事主於下午時分在油麻地區會見一名他們安排的特務人員，以便安排他簽署一份保密令，事主終開始懷疑受騙及致電執法部門反詐騙協調中心報案求助。

警員迅速展開調查及計劃拘捕行動，在同日晚上8時30分，事主按執法部門人員指示在油麻地眾坊街一帶等待騙徒出現，隨即有一名本地女子出現並接觸事主。該名女子向事主自稱是所委派的特務人員，並向這名事主展示一張假委任證及假保密令。該名女子亦攜帶一個印台，指示事主將自己的手指紋印在這份假保密令，並簽名作實。當女騙徒準備攜同簽署的假保密令離開之際，被埋伏的警員上前截停，以涉嫌「企圖以欺騙手段取得財產」罪名將其拘捕。警員在被捕女子的手袋內起回剛剛所提及的假委任證、假保密令及印台。據悉，被捕女子姓邱(28歲)，報稱無業，她現正被警方繼續扣留調查，稍後亦會被暫控有關罪名，案件將於明日(17日)在西九龍裁判法院提堂。