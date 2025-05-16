查處唱和大陸宣傳　台陸委會初步鎖定20多藝人

台灣陸委會主委邱垂正日前表示，近年部分台灣藝人配合大陸進行宣傳，若調查屬實將會依法開罰。陸委會副主委沈有忠周四（15日）表示，初步鎖定20多名台藝人。

立法院外事及防衞事務委員會周四邀請多個部門作報告並備詢，多名立委詢問陸委會查處台藝人情況。沈有忠指，一些台灣藝人為尋求大陸市場商機，唱和北京當局。陸委會尊重藝人選擇，但無法容忍藝人在特定時間點，配合特定對象，轉發特定內容，甚至擴大傳播影響台灣民心士氣。沈有忠強調，過往透過社會輿論壓力，希望藝人能收斂與節制，但現在大陸變本加厲作為，因此近期針對這些現象進一步查處。

對於藝人唱和大陸的「紅線」，沈有忠稱第一條是言論明確表達要消滅台灣主權、武統等，第二條是要破壞自由民主的憲政秩序。藝人如果踩到這兩條紅線且有具體事證，將依據兩岸人民關係條例進行適當裁處。針對台藝人歐陽娜娜近期出任江西吉安文化旅遊大使，陸委會回應稱，大陸省市找文化旅遊大使大多找具備高知名度、形象氣質佳、助益當地文旅發展者，目前不認為歐陽娜娜是擔任大陸黨政軍職務。

另外，2025年世壯運將於周六（17日）在台北開幕，陸委會發言人梁文傑周四指，先前有555名大陸選手報名參賽，最終陸委會、移民署同意371人來台，同時駁回2人申請。梁文傑解釋，接到民眾舉報，有大陸選手擬在賽事場合有滋擾動作，例如拿起五星旗、宣揚武統台灣等，所以用意圖滋擾事由駁回申請。梁文傑又提醒，若賽事舉行期間大陸選手有任何矮化台灣的行為或用語，將被立即廢止入境許可，並遣送出境。

另有台北市議員表示收到家長反映，有大陸直播主在民生社區附近拍攝小學生，介紹學校周邊環境，畫面清楚看到孩子樣貌。後有網民表示在其他社區也出現過類似情況，家長對此感到不安。台北市警方周五（16日）表示，將加強校園巡守。警方強調，任何未經同意拍攝有侵害肖像權嫌疑，在網絡散布兒童影像也可能觸法。