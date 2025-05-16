台農民抗議反對美農產品零關稅　官員稱談判結果良好

有關台灣與美國的關稅談判，傳出台當局擬將美國農產品進口關稅降為零，作為緩解美方高關稅交換條件。台灣農民自主行動聯盟周五（16日）從行政院走到立法院前抗議，反對犧牲台灣農民及農業。行政院副院長鄭麗君同日說明台美談判進度，稱兩地貿易代表已在南韓濟州島會談。

台灣農民自主行動聯盟表示，任何涉及農業命運的貿易協定，應公開透明，並納入農民代表參與決策過程。聯盟又呼籲政府，盡快與民間共同建立農貿協議民主監督機制，納入農民團體、消費者團體以及社會公正人士等各界代表，作為與美談判時捍衞台灣農權的民意後盾。

負責對美經貿談判的鄭麗君表示，和美方兩次關稅談判結果溝通良好，並透露行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮周四（15日）在濟州島參加亞太經合組織貿易部長會議場邊，和美國貿易代表格里爾分享對未來台美經貿合作的期盼及近期再磋商的期待。鄭麗君稱台灣已準備好，零時差與美方保持緊密溝通，基本立場是全力維台灣產業利益，守護民眾健康及糧食安全。