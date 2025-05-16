小組委員會向內會匯報　肯定國安附例沒增加或改變公署權力

根據《維護國家安全條例》制訂的兩項附屬法例小組委員會主席廖長江今日(16日)向內會作口頭報告。他指小組委員會昨早成立委員會後，隨即進行3次會議、超過5小時審議工作。他又指委員合共提出150項意見和問題，包括市民大眾的一些疑慮。政府解釋，市民若在禁地外攝影或執拾個人物件，如沒有任何危害國家安全的意圖並沒問題，但若有人故意作查察，警員或禁地守衞會按情況判斷並要求市民離開。

廖長江指委員認同現時地緣政治複雜多變，國安風險突如其來且無法預計，立法工作能未雨綢繆，在本地法律建立機制支持及保障公署，有效依法履行其職責。他表示，委員在審議過程中，肯定附屬法例沒有超出《維護國家安全條例》的授權法例，亦沒增加或改變國安公署的權力。

他續稱，委員認為2項附屬法例不會對一般市民生活構成影響，但又委員關注有人會偽冒公署人員進行詐騙，要求政府透過宣傳教育工作，讓市民辨認公署人員身份。他表示，有委員指部分禁地毗鄰社區設施，政府要確保社會大眾清楚禁地範圍，避免市民誤闖。

至於定罰則方面，他指委員認為與所訂違法行為相稱，又認同有需要就明知或罔顧情況下，提供虛假或誤導資料的條文，應設域外效力。他指審議工作已經完成，政府和委員均不會提出修訂，稍後會提供書面報告。