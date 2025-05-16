調查揭7成零售點仍賣「老鼠煙」　私煙加價3成　組織憂失控加劇

政府「控煙十招」日前出爐，涉及售賣「未完稅香煙」、「老鼠煙」刑罰加重，罰則於刊憲當日即時生效。不過長遠煙草政策關注組今日(16日)就公布一項調查，揭示組織於2023年11月調查發現有售賣私煙的零售點中，有7成於今年5月仍然在賣私煙，且平均售價更明顯上升3成。有士多被兩度遭傳媒揭發賣私煙，亦曾遭市民舉報，近日卻仍在繼續賣私煙，亦未見有關部門執法。調查亦發現，不少店家為規避檢控，更以「陰陽價」、「不標價」的手段繼續出售私煙。關注組估計，私煙價格上升是由於煙稅連連提高所致，建議政府先解決私煙問題才考慮「禁加味煙」，否則會令私煙失控問題加劇，導致控煙不成，「贏不了健康，只有『地下經濟』贏」。

長遠煙草政策關注組曾於2023年11月進行實地調查，走訪北角、九龍城，以及荃灣區內90個有賣香煙的零售點，包括士多、生果店、辦館、報紙檔等。當時有42個零售點被發現有出售老鼠煙，平均售價為44港元一包。關注組於今年5月，再到曾售私煙的42個零售點作出跟進調查，結果發現有7成(29個)零售點仍有出售低於或貼近煙草稅的懷疑私煙，其中北角區情況最嚴重，所有上次調查中有賣私煙的零售點均仍有出售。根據有賣懷疑私煙的零售點售價，私煙平均售價為57元一包，明顯低於現時的煙草稅(約66港元)，亦較上次調查的平均售價上升3成。

組織調查亦發現現時賣私煙的店舖手法隱蔽多變，包括以「不標價」、「陰陽價目」、「隱藏貨」、「買一送一」等手段出售「老鼠煙」。例如一間荃灣的報紙檔就標價80港元一包煙，惟實收卻為52港元。組織召集人盧啟律表示，此情況反映老鼠煙已成功吸納一大班熟客，煙民去到店舖單靠「打眼色」或「講暗號」，就可以買到「老鼠煙」。他續指，雖然根據調查結果，私煙平均售價升近三成，惟私煙生意仍相當普遍，顯示私煙市場已經成熟。

他又提到，一間位於葵芳的士多，今年已經兩次被傳媒揭發有賣老鼠煙。關注組日前再親身視察，發現該士多仍然肆無忌憚，繼續以貼近煙草稅的價格出售老鼠煙。雖然有市民向當局進行書面投訴，卻仍未見當局執法。組織擔心即使推行「完稅煙標籤制度」，若執法力度不足，仍難控制私煙氾濫情況，影響其他控煙措施進展。

對於政府有意進一步禁制「另類煙」，關注組就指，國家已經為有關產品訂下法規作適度規管，容許其合法銷售及使用，亦是較貼近世界各國的做法。另外，根據政府2023年的數據，分別有1.1萬人吸食電子煙及3,400人吸食加熱煙，惟組織認為該組數字似乎與現實存在巨大落差，憂慮局方遠遠低估了另類煙實際使用人數，影響制訂政策。

關注組織建議，政府應待經濟好轉及私煙問題得到紓緩，例如參考煙稅收入回復到加稅前約90億水平作指標，才考慮通過加味煙禁令。同時，當局需重新調查本地另類煙草產品使用率，避免低估人數，並重新審視對另類煙草產品的政策方向。