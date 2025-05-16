搗高利貸集團搜工廈行動中心　拘43人涉款逾8千萬元

執法部門經情報分析及調查後，鎖定一個由黑幫操控的高利貸及非法收債集團，於本周一(12日)至周四(15日)展開代號「追火」行動，以涉嫌「串謀無牌放債」、「串謀以過高利率放債」、「串謀刑事毀壞」、「刑事恐嚇」及「洗黑錢」等罪拘捕43人(12至63歲)，包括32名本地男子、4名本地少年、1名越南籍男子及6名本地女子。

調查顯示，該高利貸及非法收債集團於去年年中開始運作，在荃灣一工廈單位設立行動中心，並中央統籌借貸、追債及處理犯罪得益等非法活動。集團成員分工清晰，透過電話或短訊，以無需審核、特快過數等向借貸人推銷借貸計劃，並扣起部分貸款作為行政費，連同本身需要繳付的利息，借貸人實際所付的利息遠高於法例所容許年利率百分之48的上限，部份借貸人更被收取年利率超過百分之一百的利息。若債仔無法償還債務，集團旗下的收數行動組便會以淋紅油、打恐嚇電話等手段脅逼仔人還款，部分收數行動組成員年齡只有12歲。當中有人在未能還款下登記傀儡戶口被集團利用以清洗犯罪得益，黑錢經多重交易後最終返回高利貸集團。

本周二(13日)警員持法庭手令突擊搜查集團行動中心，在現場檢檢160萬港元現金、近100部手機、300多張電話卡、73張由不同人士持有的銀行提款卡、多部手提電腦和150張供貸人紀錄。同時在電腦中發現一個借貸紀錄資料庫，初步點算該資料庫連同紙本借貸紀錄，涉及5,000名債仔由2024年7月至今年5月的借貸紀錄，每筆貸款由5千至10萬港元，貸款總額超過8,000萬港元。在行動中心內，拘捕7男3女共10人，當中包括行動中心主理人和集團骨幹成員。

警員同時在全港各區採取行動，拘捕集團主腦、相關骨幹成員、多名協助處理犯罪得益人士、包括運送黑錢的跑腿和傀儡戶口持有人、以及以非法手段收債的行動組成員。並於主腦及骨幹成員的住所，起出220萬港元現金、多隻名貴手錶，且已採取行動防止約400萬港元犯罪得益被轉移。行動中，19男5女共24名(12至59歲)集團成員落網，他們報稱中學生、文員、運輸工人及無業等，部分人為黑社會成員，各人現正獲准保釋候查。

另外，執法部門又拘捕19名男女，他們與去年8月至今年4月，於東九龍區發生的18宗非法收債案件有關，他們亦已獲准保釋候查。據了解，集團租用的行動中心面積約3,000呎，被捕主腦報稱商人，被捕學生由朋友介紹、或經社交網被招攬犯案，每次收取數百港元酬勞。