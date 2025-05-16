當局公布泳灘等級　30泳灘水質良好　3泳灘水質欠佳

環境保護署今日(16日)公布39個憲報公布泳灘，以及一個非憲報公布泳灘的最新等級評定結果。環保署根據海水中的大腸桿菌水平，將泳灘水質評定為4個等級，包括良好(一級)、一般(二級)、欠佳(三級)及極差(四級)。比較上周公布的泳灘等級，海美灣泳灘的等級由一級轉為二級，汀九灣泳灘由二級轉為三級。

泳灘等級是根據最近五次水樣本中大腸桿菌的幾何平均數而計算。當中30個泳灘的水質被評為良好(一級)，九個為一般(二級)，一個為欠佳(三級)。

一級泳灘包括大浪灣泳灘、觀音灣泳灘、蝴蝶灣泳灘、蘆鬚城泳灘、新咖啡灣泳灘 下長沙泳灘、舊咖啡灣泳灘、中灣泳灘、青山灣泳灘、貝澳泳灘、長洲東灣泳灘、 淺水灣泳灘、舂坎角泳灘、石澳泳灘、清水灣第二灣泳灘、南灣泳灘、深水灣泳灘、聖士提反灣泳灘、愉景灣大白灣泳灘、赤柱正灘泳灘、黄金泳灘、大埔龍尾泳灘、廈門灣泳灘、塘福泳灘、洪聖爺灣泳灘、三星灣泳灘、加多利灣泳灘、龜背灣泳灘、橋咀泳灘、上長沙泳灘。

二級泳灘包括釣魚灣泳灘、麗都灣泳灘、近水灣泳灘、馬灣東灣泳灘、更生灣泳灘、銀礦灣泳灘、清水灣第一灣泳灘、銀線灣泳灘、海美灣泳灘。至於三級泳灘則包括汀九灣泳灘。