食環八主任面試通水6.17判刑　官指收監是判罰選擇之一

《東方日報》於2019年獨家報道食物環境衞生署招聘疑有考官「通水」，連累逾2,000名應徵者的面試要重考。廉政公署其後落案起訴1名現任及7名時任食環署首席小販管理主任，控以串謀犯藉公職作出不當行為罪。其中一名署理首席小販管理主任認罪，並出任控方證人頂證其他被告。其餘7名被告不認罪受審，結果被裁定全部罪成。法官今日(16日)聽取求情陳詞後，決定先為所有被告索取社服令報告，押後至6月17日才判刑，但強調即時監禁是判罰選擇之一，被告續准保釋。

涉案8名被告分別是署理首席小販管理主任羅世華，及7名首席小販管理主任李達釗、戴焯輝、易錦添、麥偉忠、鄧永平、黃偉雄及陳江松，年齡介乎59歲至64歲。除黃偉雄仍在職外，其餘7人在案發後已相繼退休。控罪發生於2019年7月11日至8月20日期間，羅世華已認罪，並在審訊期間出庭頂證不認罪被告。

被告鄧永平代表大狀求情稱，被告在職期間，曾經冒生命危險，自告奮勇挺身而出捉賊，形容他是有正義感、犧牲精神的人。辯方又引用2012年10月1日南丫海難後，海事處前助理處長蘇平治被裁定公職人員行為失當罪成，判囚半年。辯方稱，既然該案短期監禁是合適，本案亦可考慮社服令或緩刑。被告易錦添代表大狀指，被告有悔意，值得以社服令處理，北區區議員曾興隆有為他求情。黃偉雄代表大狀說，法庭判刑時可考慮延誤一事，又呈上逾150名同事聯署的求情信。其餘被告代表大狀亦悉數希望法庭判社服令或緩刑。

案件編號：DCCC 1055/2022