人工耳蝸精準度影響失聰者聽聲辨位　中大研究有望應用「仿生耳」

不少失聰人士需要仍賴人工耳蝸。香港中文大學醫學院今日（16日）公布一項與德國弗萊堡大學醫學中心的研究，揭示人工耳蝸的時間差精準度，即聲音抵達左耳及右耳的時間差，與患者的「聽聲辨位」能力有關。研究結果有望改善人工耳蝸使用者的雙耳聽覺，或可提升其「聽聲辨位」能力，以及在嘈雜環境中的言語解讀能力。團隊計劃日後進一步將研究發現應用於人類人工耳蝸，例如加入精確時間編碼技術及改善其設計，實現新一代「仿生耳」的願景。

在正常情況下，人類大腦能夠區分小至幾十微秒（每微秒為百萬分之一秒）的時間差，讓人類判斷聲音首先來自左側或右側，從而賦予人類「空間聽覺」能力。不過，現時的人工耳蝸仍未能為患者提供相關能力。

考慮到臨床護理標準及患者的病史會干擾研究結果，研究團隊就使用動物模型進行評估，透過為8隻早期失聰的成年大鼠植入人工耳蝸，以辨識在其聽覺神經上施加電流刺激，能否協助大鼠分辨聲音來源。結果顯示，大鼠不僅能夠迅速分辨聲音來源的方向，甚至對80微秒或以下的時間差極為敏銳。團隊隨後以不同電流刺激模式進行評估，結果發現，大鼠的感知主要取決於單一脈衝的雙耳時間差。

中大醫學院耳鼻咽喉─頭頸外科學系及中大蔡永業腦神經科學研究所教授Jan Schnupp表示，曷次研究表明，許多植入人工耳蝸的用者，尤其是早期失聰人士，在空間聽覺等方面遇到困難的原因，或是由於現有設備的局限。透過針對脈衝時序的設計，或有助日後提升人工耳蝸的效能，惠及更多失聰患者。