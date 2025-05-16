將韓用戶資料轉移至境外　華電商遭罰款逾13億韓圜

南韓個人訊息保護委員會周四（15日）表示，中國跨境電商平台Temu因擅自將南韓用戶個人資料轉移至境外，被罰款逾13.6億韓圜（約760萬港元）。Temu方面回應指，一直配合委員會調查，尊重其決定。該公司已採取必要措施，遵守新規定，今後仍將提供物美價廉的產品，積極支持當地賣家。

調查發現，Temu委託南韓、中國、新加坡、日本賣家處理或保存個人訊息，但未在個人訊息處理指引中提及相關內容或通知用戶；未監管負責處理個人訊息的機構；未指定國內代理人。Temu今年2月在韓啟動本地對本地（L2L）業務，期間收集相關人員身份證和人臉訊息，並在缺乏法律依據下處理這些身份證號碼。

該委員會周三（14日）舉行全體會議，表決通過有關因違反《個人訊息保護法》對Temu罰款並建議整改個人訊息保護管理體系的議案。委員會表示，Temu已修改個人訊息處理指引，公布將個人資料轉移境外的事實、委託機構及國內代理人等訊息，並銷毀個人身份證等資料，改用其他方式確認身份。