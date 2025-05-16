廣東新冠個案增幅顯著　台灣自測試劑盒短缺

新冠病毒再次在兩岸蔓延，大陸南方省份確診率高於北方省份，其中廣東省上月乙類傳染病報告發病數最多為新冠，達到23,188宗，與3月的3,548宗相比增幅顯著。台灣亦出現新冠自測試劑盒供不應求狀況。

廣東省疾病預防控制局周一（12日）公布上月全省法定傳染病疫情，全省共報告112,456宗法定傳染病，死亡個案達到115宗。其中新冠病毒感染報告發病數位居乙類傳染病首位。內媒引述當地醫院指出，五一假期前後，兒童呼吸道感染病人增多，但近幾天有下降趨勢，目前接診的患者以家庭抗原自測確診後，前來就診為主，臨床症狀主要表現為發熱，部分患者伴有輕微咳嗽，總體病情較輕，未出現重症個案。中國疾病預防控制中心表示，當前呼吸道傳染病疫情總體處於較低水平，在人群聚集場所應做好呼吸道傳染病防范工作，免疫力較弱人群應根據疫苗接種指引接種預防呼吸道傳染病的相關疫苗。

台灣疾管署周二（13日）亦公布，全台新冠門急診就診計9,978人次，較前一周上升，其中新增34宗新冠併發重症本土個案及6宗死亡個案，今年新冠併發重症本土個案累計237宗，包括43宗死亡個案，均以65歲以上長者及具慢性病史者為多，9成以上確定及死亡個案未接種本季新冠JN.1疫苗。疾管署發言人羅一鈞早前表示，當地新冠疫情呈比較快速上升的迹象，預估本月疫情將持續攀升，至於最高峰將落在本月或下月。醫生在社交平台發文形容疫情來得又急又猛，醫院快篩已用完，部分網民亦反映多間藥局都買不到新冠自測試劑盒。食藥署表示，已主動聯繫連鎖藥局等通路，針對家用新冠快篩試劑請其協助鋪貨、備貨，以維持防疫量能，相關通路均表示會盡力配合政府政策。