蔡英文英國會演說　夏立言赴丹麥談兩岸關係

台灣地區前領導人蔡英文結束訪問丹麥後轉到英國，周四（15日）應邀在英國國會向友台議員發表演說。國民黨副主席夏立言周二（13日）亦於丹麥出席哥本哈根民主高峰會，並與在場各國政要討論兩岸關係、國際情勢、台灣有意義參與國際社會運作等議題。

蔡英文在演說中，從個人在英國的求學經歷切入，延伸至台灣與英國長年的合作及交流。她提到，台英合作近年已有具體、可觀的成果，當今全球局勢充滿不確定性，相信各界同意台英更應攜手合作，提升彼此韌性與安全；又指反民主勢力威脅日增，台英也應團結守護自由民主。

夏立言則表示，國民黨主席朱立倫交代他的任務，除了向國際社會清楚傳達台灣多元聲音，更要宣示國民黨期望深化與全球民主盟友夥伴關係深化的決心。他在哥本哈根民主高峰會空檔，特別與歐洲議會對中國關係代表團團長埃爾奧盧（Engin Eroglu）和前團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer）交流兩岸關係，強調國民黨將持續主張「防衞」與「對話」並進的2D戰略，並期待歐洲議會能持續在實務上支持台灣。