打工仔無暇自制長假　反憂飯碗不保　人力顧問倡增競爭力

明年17天公眾假期今日(16日)出爐，過去不少打工仔都會規劃如何「自制長假期」，但今次卻有很多網民稱無心情計劃，直言「2026年仍未被炒先算」。有人力資源顧問坦言，現時就業市場狀況不佳，短中期面對中美關稅戰、本港結業潮等不確定性，長期更要迎接人工智能(AI)等科技「幾何級數」進步的挑戰，明言打工仔要積極思考如何提升技能，保持競爭力，但笑指香港工作壓力大，有時候都要「放下假期嘅」。

毅知顧問公司董事總經理周綺萍向東網表示，雖然新冠疫情已過，但香港經濟復甦一定未如預期，環球經濟亦持續低迷，加上旅客消費結構改變，以及港人北上消費，導致本地零售、飲食、酒店和旅遊等消費類行業壓力加劇，因而出現結業潮。美國總統特朗普上場後的政策波動甚大，關稅等因素導致市場短期不確定性增加，令商家難以作長遠規劃，普遍趨向保守。之不過因為過去有移民潮，本地勞動力偏緊張，因此失業率未見暴升。

長期方面，打工仔還要擔心AI和機械人等技術快速發展的威脅。周綺萍提到，AI已入侵人類的工作空間，其發展速度可能呈幾何級數上升，令傳統重複性、機械式工作更易被取代，「打工仔現在不止與同事競爭，更要與機械人競爭。」她又說，AI在創意及客戶服務方面暫時難以取代，因其創意都是抄襲過去素材為主，而且人與人之間會接觸、有感情及溫度，建議打工仔從這此方向出發。