澳洲華女遭殺害藏屍工具箱　男室友判囚終身

中國女子嚴瓊（Qiong Yan，音譯）在澳洲遭男室友趙陽（Yang Zhao，音譯）殺害並藏屍一案，周二（13日）在昆士蘭省布里斯班開庭。陪審團裁定趙陽謀殺罪名成立，法庭判處他終身監禁。

綜合報道，29歲的嚴瓊2021年4月被新南威爾士省警方報告失蹤，同年7月其屍體在布里斯班咸美頓區一間公寓被發現，警方隨後將其室友趙陽列為疑犯。檢方稱，趙陽2020年9月以猛擊頭部及勒頸的方式殺害嚴瓊，然後藏屍於公寓露台的大型工具箱內。2021年被詢問嚴瓊下落時，趙陽涉嫌向警方撒謊。檢方又指趙陽在嚴瓊死後的10個月內假冒其身份與其母聯絡，獲對方分批匯款逾40萬澳元（約200萬港元），並用死者手機向自己轉帳約20萬澳元（約100萬港元）。檢方稱，趙陽因炒股和賭博輸了很多錢，又拖欠房租。

據披露，趙陽上月庭審時否認殺人，僅承認自己處理屍體不當。其辯護律師稱，他的記憶可能與事實存在偏差，所以檢方所說的故意殺人罪認定並不明確。檢方稱，這是一宗毫無意義的謀殺，目的是從嚴瓊的死亡中獲利。法官則指摘，趙陽癡迷於金錢，其唯一動機是赤裸裸的貪婪，因此判他終身監禁。趙陽又因處理屍體不當罪被判處最高的5年有期徒刑，與謀殺罪刑期同時執行，最快到2043年才有資格申請假釋。趙陽此前在澳洲沒犯罪紀錄，一旦獲釋可能被驅逐出境。