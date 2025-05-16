落馬洲站二維碼網絡「塞車」　專家籲壓力測試做得更足

剛過去的五一長假期發生港鐵落馬洲站逼爆出入境旅客事件，大批乘客同一時間透過手機啟動車票二維碼(QR code)，導致網絡大塞車，一度容許乘客不用拍卡出閘。事件引發大量內地旅客不滿，在社交媒體發文指花4小時才成功過關抵港，聲言「以後也不會再來香港」。《東呼即應》邀請專家講解相關問題。有專家稱，電訊商應事先預測或監控會否太多人導致擠塞；又指壓力測試必須更完善才可避免重蹈覆轍。旅遊業界呼籲當局在過境口岸增加鐵路班次，並透過「香港出行易」等程式，方便旅客下載後可了解包括綜合人流管理狀況，以至鐵路載客量狀況。

根據政府數字，在「五一」長假期合共錄得約110萬入境旅客人次經各海陸空管制站訪港，當中內地旅客約92萬人次，按年上升約20%。雖然客似雲來，但若配套跟不上，也未必有福消受。網上流傳片段，長假期間有人開啟手機支付工具介面在港鐵站內的閘口排隊，卻因手機網絡信號中斷，無法上網而未能過閘。有網民指超級無奈，「真的一點網絡都沒有」、又形容當日「擠死了、喘不到氣」，亦有人在香港的落馬洲站，塞了約1小時30分鐘才能過港鐵閘口；又建議旅客買八達通，最後出閘不用掃碼就直接放人。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，落馬洲站的上網服務由電訊商提供，電訊商在數據中心或後台控制室，會遙距監測有多少人次來往落馬洲站，他認為應事先預測或監控，會否太多人導致擠塞；又建議網絡供應商早就應該做壓力測試，「某程度上網絡供應商做壓力測試時要做大一些，可避免這情況發生。」

他又稱，由於內地有3大電訊商，香港主要有4大電訊商，而內地3大電訊商在香港用戶是要開啟漫遊服務，若電訊商分派不均，只分派給某兩間電訊商，這兩間電訊商當時亦沒有預計那麼多人同一時間湧入，便會導致擠塞，如果內地電訊商是平均分配至香港電訊商就沒有問題。他又建議若加大基建或頻寬是最好的，而內地與香港有一個5.5G，稱為5GA的新制式，某程度上可解決斷網問題。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦則表示，香港有很多地方可以用到內地支付工具，而香港最普遍的支付工具八達通在今次事件中不受網絡影響，建議當局應多向內地旅客介紹香港的支付工具，因為香港常用的支付工具亦可以在手機下載，與內地支付工具用法是一樣，促請當局今年在暑假及十一假期、或除夕時候可多做工作，例如在過境口岸可否增加鐵路班次，相信可透過「香港出行易」等程式，讓旅客下載並向其提供綜合訊息。