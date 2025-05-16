浙能集團前董事長投案受查　曾任杭州書協主席

童亞輝曾出版多部書法專集、文章和詩集。

浙江省紀委監委官網周三（14日）通報，浙江省能源集團有限公司（下稱浙能集團）前黨委書記、董事長童亞輝涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，正接受浙江省紀委監委紀律審查和監察調查。童亞輝即將滿65歲，退休超過4年。

童亞輝1960年生，浙江寧海人，杭州大學經濟系畢業，留學日本京都大學並獲碩士學位，其後於中國社會科學院獲得博士學位。他早年在原煤炭工業部、中國煤炭銷售運輸總公司等單位任職。童亞輝2001年回到浙江參與組建浙能集團，歷任總經理、副董事長等職務，2016年10月正式擔任浙能集團董事長、黨委書記，直到2020年末卸任。2021年，他被增選為政協第十二屆浙江省委員會常務委員，曾任浙江省港澳台僑和外事委員會主任等職務。浙能集團2020年12月宣布應省委決定，因年齡原因，免去童亞輝的集團黨委委員、書記職務，提議不再擔任浙能集團董事長、董事職務。

童亞輝又活躍於書法圈，號「頤雲樓主人」、「竹香書屋主人」、「有道人」，曾出版多部書法專集、文章和詩集。2021年，他當選為杭州市書協主席。