國泰學院首屆34名見習機師畢業　有學員圓13歲起的飛行夢

國泰航空今日(16日)舉辦新一屆見習機師培訓計劃的畢業典禮，共34位見習機師成功畢業。他們亦是國泰學院卓越飛行中心首度自行開辨航空理論課程的畢業學員。國泰指新課程可讓學員親身接觸飛機部件、國泰航班駕駛艙等經驗。學員亦說課程由國泰機師授課，有助他們認識企業文化。

畢業典禮一如以往在國泰城內舉行，34名完成訓練的見習機師逐一上台領取證書，並與嘉賓合照。與別不同的是，他們是接受國泰學院的首個自家課程，參與學員需要接受約80周培訓，包括先在國泰學院完成飛行理論課程考核，再到美國進行飛行訓練，及在國泰飛行訓練中心進行飛行模擬器操作訓練。大部分正接受二副機師的飛行訓練。

國泰飛行訓練經歷(人才培訓)、機長馮應聰表示，新課程令學員親身接觸飛機部件、國泰航班駕駛艙等經驗。他又說培訓計劃自1988年起，因應不同階段進行轉變，本屆課程與其他院校課程一樣，均按照民航處的發牌制度框架下，課程必須包含理論、飛行及多機組基礎協同訓練，即與團隊的飛行員合作能力，而見習機師培訓課程整體通過率高達95%。

見習機師容子晉自13歲時已有飛行夢，中間曾做過機艙服務員、運作控制員，最終在上司鼓勵下報讀見習機師課程，再次追逐機師夢。他指培訓計劃的飛行課程結構完善，導師樂意提供一切所需支援，並給予寶貴的見解和指導。另一見習機師趙皓筠亦說，培訓計劃的整個體驗非常良好，特別是由國泰學院設計的多組員模擬駕駛艙訓練。而課程由國泰航空機師授課，充分展示了機組人員的專業精神和嚴格的高標準，並提供了對航空公司企業文化和運作的寶貴見解。

國泰說自2022年起有逾1,000名見習機師受訓計劃，部分已順利畢業，認為這個數字並非輕易達到，而見習機師計劃全年接受申請。