扮律師事務所詐騙金融機構　5人落網

上海市公安局經偵總隊近日指導寶山分局，偵破一宗假借律師事務所名義詐騙金融機構資金案件，抓獲5名疑犯，涉案金額逾460萬元（人民幣，下同，約496萬港元）。

警方3月在走訪金融機構時發現，有一批借款人在借款逾期、面對催收時，以自身罹患重疾、家庭陷入困境等為由，提出延長還款期限、減免利息乃至本金訴求。如遭拒絕或金融機構提出償還方案未達預期時，借款人便頻繁、惡意進行不實投訴，逼迫金融機構最大程度滿足其減免本息要求，幕後主腦均為上海市某法律諮詢公司負責人孫某。警方上月掌握孫某行蹤後展開抓捕行動，將孫某及另外4名疑犯抓獲歸案。

經調查，孫某並無律師從業資格，但為牟取非法利益而開設法律諮詢公司，對外謊稱專業法律工作者。為混淆視聽、誤導客戶，他還刻意租借與律師事務所同一樓層的辦公場所，並雇佣倪某等4人利用「專業債務優化、停息掛賬、減免罰息、輕鬆分期」等廣告話術對外公開招攬客戶，按照逾期金額的5%至10%收取高額手續費，再通過為逾期人員偽造虛假證明、反覆惡意投訴金融機構等手段，逼迫金融機構重新協商還款協議、騙取金融機構減免貸款本息，至今共偽造逾90張信用卡、網貸逾期人員的各類證明材料，從中非法牟利逾50萬元（約54萬港元），造成金融機構逾100萬元（約108萬港元）直接經濟損失。