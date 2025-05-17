中國公民在菲頻遭不公待遇　華使館提嚴正交涉

中國駐菲律賓大使館周五（16日）發布關於中國公民反映在菲遭受不公正待遇的公開信，強調高度重視並迅速與當事中國公民聯絡，詳細了解有關情況。中方第一時間向菲方提出交涉，要求菲方重視中方關切，切實保障中國公民合法權益，調查有關事件，處理涉事菲方人員。

公開信指出，不公平待遇的反映包括菲個別機構和人員濫權執法，對在菲、赴菲中方人員、企業和機構無端盤查滋擾，拖延遲滯華企員工工簽辦理，無理羈押持有合法工簽的中國公民；在缺乏確鑿證據下炮製中國公民涉賭博案、間諜案、軍火案、童工案等，甚至趁機敲詐勒索；拖延辦理發放中國留學生簽證；以中方人員路過敏感區域為由，指控其涉嫌間諜活動。信中指摘，菲方有關機構和人員上述行為超出正常履職範圍，嚴重侵犯當事中國公民正當合法權益，嚴重干擾中菲正常人員來往。

中方向菲政府有關部門持續提出嚴正交涉，要求立即停止無端盤查滋擾中國公民，停止阻礙兩國正常人員交往，停止散布炒作缺乏事實依據的訊息，切實改善中資企業營商環境等。華使館已第一時間向當事中國公民和企業提供領事保護與協助，開展領事探視，指導妥善做好應對處置；同時敦促菲方公正辦案，不得濫權執法和政治操弄。使館提醒在菲中國公民遵守當地法律法規，尊重當地宗教信仰和風俗習慣，擬赴菲中國公民應做好風險評估，審慎作出出行決定。