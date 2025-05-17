新形勢下環境保護策略　最小代價推進最大效益

環境及生態局局長謝展寰今早(17日)發表網誌，指在全球貿易戰緊張和地緣政治複雜下，香港推動環保工作面臨多方面的挑戰。現時的大形勢，因時制宜來制訂推進環境保護的策略，才能讓我們以最小代價，最大效益來推進環境保護，也避免環保政策在這個艱難時期加重市民和經營困難者的負擔。

謝提到可多用宣傳教育，改變市民行為；緊密與行業協作推進可行的環境保護措施；未來中短期可按幾個方向來推進環境保護；善用市場力量發展環境基建並締造商機；協助綠色經濟轉型，推進環保減碳；加強內地合作與國際聯繫，應對氣候變化；擴大綠色金融，為內地和海外企業提供環保項目資金支持；發展與保育並行，邁向可持續發展。

謝重申，儘管外部環境複雜，全球貿易戰帶來經濟前景充滿不確定性，但環境保護與經濟發展不需要一定對立。在當前形勢下仍然有不少政策工具和方向可以發揮作用，也避免在這個艱難時期加重市民和經營困難者的負擔。香港可以通過創新、合作和政策引導，將環保挑戰轉化為新的機遇。企業若也能提前布局綠色轉型，不僅能為社會貢獻力量，還可以在未來經濟的綠色低碳轉型中佔據競爭優勢。通過健康的綠色生活文化，鼓勵市民參與和支持保護環境也是推動建設香港生態文明的重要一步。