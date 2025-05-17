打擊跨境洗黑錢集團拘12人　款項逾1億元至少涉及58宗詐騙案

執法部門指，去年本港錄得近9萬5千宗的罪案，而詐騙案約佔近一半。而執法部門去年就詐騙案一共拘捕近1萬人，其中近7成3為傀儡戶口持有人。 為打擊騙案及涉及傀儡戶口的洗黑錢活動，執法部門於本周四(15日)展開一個代號名為「夜剿」的拘捕行動，搗破一個活躍於香港和內地涉及洗黑錢活動的跨境犯罪集團。

行動拘捕12人(20至41歲)，包括9男3女。當中包括2名本地男女集團骨幹成員及8男2女傀儡戶口持有人的內地人士。犯罪集團透過超過550個本地銀行戶口及進行虛擬資產交易，清洗近1億1800萬港元的黑錢。其中約1000萬港元，證實屬於58宗已舉報的詐騙案件部分的犯罪得益。而在這58宗案件中，受害人的損失總金額達到4320萬港元。

調查發現涉案的本地洗黑錢集團自2024年7月開始積極招攬內地人士來香港，並租用旺角一個住宅單位作行動機地。集團會安排他們住在旺角的行動基地及協助開設戶口以收取詐騙的得益。當有犯罪得益傳入戶口時，傀儡會用自己的戶口清洗黑錢。傀儡戶口持有人亦會按指示，到銀行或提款機提取現金外，有部分人更加被安排使用其他不知名人士的提款卡去提取現金，再將現金帶到一些虛擬資產交易店以兌換加密貨幣，進行清洗黑錢。

行動中，警員在全港的多個地點進行埋伏，期間發現2名傀儡戶口持有人離開行動基地，然後分道揚鑣前往不同的銀行櫃員機提取現金，然後前往一間虛擬貨幣的找換店準備兌換加密貨幣。警員隨即將二人拘捕，並檢獲約77萬港元的現金。行動已經成功阻止疑犯將犯罪得益進一步轉移。

警員隨即搜查行動基地和多個地點，拘捕多人，當中包括2名骨幹成員。警員檢獲約105萬港元現金、逾560張提款卡、多部手機 、大量的銀行檔案和虛擬交易資產的紀錄。所有被捕人士已經正式落案被起訴「串謀洗黑錢」罪名。