多部門聯合開展專項行動　打擊網絡侵權盜版

國家版權局、工業和信息化部、公安部、國家網信辦近日聯合啟動打擊網絡侵權盜版「劍網2025」專項行動，是全國持續開展的第21次打擊網絡侵權盜版專項行動。

本次專項行動於5月至11月開展，將聚焦6個主要方面開展重點整治，包括視聽作品版權、動漫及遊戲領域版權、電腦軟件版權、網絡存儲及傳播領域的版權、網絡銷售版權、串流媒體智能終端版權，具體行動包括加強對電影、電視劇、微短劇、短影片版權保護，重點打擊非法搬運、傳播、售賣視聽作品的侵權行為，加強對網站平台幫助侵權治理，加強對動漫及遊戲相關作品及衍生品的版權保護，嚴厲打擊非法複製傳播動漫作品、生產銷售侵權盜版動漫衍生品以及實施侵害遊戲版權行為，推動動漫、遊戲相關作品的版權轉化運用等。

國家版權局有關負責人表示，本次專項行動將聚焦人民群眾反映強烈的網絡侵權問題和市場主體關注的網絡重點領域，持續深化網絡版權專項整治，強化常態化網絡執法監管，規範網絡版權傳播秩序，破除公平參與市場競爭的版權障礙，助力營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，以強化版權全鏈條保護賦能經濟社會高質量發展。