先襲擊妻子　留院再襲警及醫院女職員　菲籍漢涉3罪還押

一名菲律賓男子早前因襲擊妻子，被控一項襲擊罪。他其後因身體不適被送往瑪麗醫院治理。留院期間，他涉嫌企圖逃走，期間襲擊一名男警及一名醫院女職員。菲律賓男子被當場制服。他被控合法羈押下逃走、襲警等3罪，案件今（17日）在觀塘裁判法院首次提堂。被告暫時毋須答辯，案件押後至6月27日再訊，候訊期間被告須還押。

47歲菲律賓籍男被告陳璜山，持香港身份證，控罪書上報稱任職廚師。控方申請押後案件，以便進一步調查。控方反對被告保釋，辯方有保釋申請。裁判官聽罷控辯雙方陳詞後，拒絕被告擔保外出。案件押後至6月27日再訊。被告保留每8天覆核保釋的權利，將於5月23日被帶上法庭處理覆核。

被告在本案中面對3罪，包括合法羈押下逃走、襲擊在正當執行職務的警務人員及普通襲擊。控罪指，被告於2025年5月15日，在薄扶林道102號瑪麗醫院主座3樓在香港警隊警務人員，即警員莊一倫的合法羈押下逃走；同日在瑪麗醫院主座襲擊郭頌詩；同日在瑪麗醫院主座3樓襲擊在正當執行職務的警務人員，即莊一倫。

案件編號：KTCC918/2025