中小學生體驗竹籮擔水步行　籌款支援取水困難偏遠地區

在全球氣候變化影響下，食水資源嚴重不足。有機構舉辦步行籌款，邀請中小學生等背上竹籮或以擔挑擔水，負重2.5公斤步行1.2公里或3公里，讓參加者體驗貧困偏遠地區人士取水的困難，並創下「首個步行籌款以擔水支援缺水地區」的紀錄。

愛德基金會(香港)今日(17日)在沙田中央公園舉辦「活水・行」步行籌款，邀請中小學校、教會、商業機構、個人及家庭，一起背着竹籬或以擔挑擔水，負重2.5公斤步行1.2公里或3公里。主辦機構表示，不少東南亞國家的偏遠地區都沒有乾淨的水源，當地人需要到幾公里外的地方取水，因此慈善步行籌款以體驗形式舉行，讓參加者體驗貧困偏遠地區人民的苦況。

此外，同場亦舉辦嘉年華會及攤位遊戲，讓參加者了解聯合國永續發展目標。香港中文大學賽馬會氣候變化博物館亦展出以「煮・食・氣候」為題的氣候教育和遊戲，啟發社區從低碳飲食推動香港邁向碳中和。氣候友好飲食有助於減少水資源的消耗，從而推動SDG6的實現。

SDG6是聯合國永續發展目標的目標六號，目標是確保所有人都可以獲得安全衛生的食水和設施，以及其永續管理。主辦機構表示，過去15年來每年均舉行「活水・行」慈善步行籌款，亦支持並推廣聯合國永續發展目標，並將善款用於支援中國內地及東南亞偏遠且缺乏安全衛生水源及設施的地區。