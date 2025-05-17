華信航空客機引擎罩突掀起返航　民航局調查

台灣華信航空一班客機周五（16日）上午從高雄飛金門，在萬米高空途中，螺旋槳後方的引擎罩突然掀起，隨外面風勢愈大掀得愈高，飛機又傳出異常的「咚咚聲」，情況十分驚險。飛機最終返航高雄機場，華信航空隨後為機上70名旅客換機前往金門，惟後續有航班因此延誤。

由ATR72-600型飛機執飛的AE301航班，原定於周五上午7時20分從高雄小港機場起飛，但起飛後不久返航。航空公司另安排其他飛機搭載受影響旅客，最終於上午9時50分順利飛抵金門。一名蔣姓乘客曝光此事，影片可見飛機起飛不久傳出奇怪聲響，出現不正常的搖晃，隨後有人透過窗戶發現引擎周邊外殼脫落。乘客通知空姐後，明顯看到對方表情、眼神都變驚恐。也有乘客嚇到當場拿出整尊佛像，口中念念有詞似是祈禱：「阿彌陀佛！」

華信航空表示，因機械因素回航，造成旅客不便敬請見諒。事件是值班維修人員為飛機執行加油任務後，未將引擎整流罩確實關閉所致。交通部民航局隨後介入調查，要求華信航空檢查受損的區域並回報原廠，以評估後續修理程序。修理完成後，要報民航局確認同意，飛機才能恢復執飛。