首個毫秒級回應　內地發布即時生圖大模型

內地科企騰訊周五（16日）正式發布人工智能（AI）業內首個毫秒級回應的即時生圖大模型「混元圖像2.0（Hunyuan Image2.0）」，已在騰訊混元官方網站上線，並對外開放註冊體驗。該模型主要有兩大特點，分別是即時生圖和超寫實畫質。

騰訊混元圖像2.0比較對上一款模型，其參數量提升了一個數量級，得益於超高壓縮倍率的圖像轉碼器以及全新擴散架構，其生圖速度顯著快於行業領先模型。在同類商業產品每張圖推理速度需要5到10秒的情況下，騰訊混元則可實現「毫秒級」回應，支持用戶可一邊打字或一邊說話一邊出圖，改變傳統「抽卡—等待—抽卡」的方式。

混元圖像2.0模型的圖像生成品質亦明顯提升，通過強化學習等演算法及引入大量人類美學知識對齊，生成的圖像可有效避免AIGC圖像中的「AI味」，真實感強、細節豐富、可用性高。騰訊表示，該系統也引入多模態大語言模型（MLLM）作為文本編碼器，配合自研的結構化caption系統，不僅能理解在說甚麼，更能推測出用家希望畫面怎麼表達。