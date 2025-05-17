前年逾千人高血壓心臟病腎病致死　衞生署呼籲成年人定期量血壓

高血壓隨時與多種疾病有關。為響應「世界高血壓日」，衞生署今日(17日)就呼籲市民關注及定期量度自己的血壓水平，減少患上高血壓的風險。署方指出，高血壓可引致嚴重健康問題，例如中風、心臟病、腎衰竭，甚至死亡。在2023年本港高血壓性心臟病及高血壓性腎病的死亡個案，分別有1,097宗及46宗死亡個案，另外有12宗死亡個案涉及此兩種病共同引起。防護中心總監徐樂堅提醒，高血壓患者不一定會出現症狀及嚴重不適，令不少人未能及時發現。衞生署進行的2020至22年度人口健康調查顯示，本港15至84歲非住院人口中，有29.5%患有高血壓，當中逾4成人原先並未發現。

根據資料，成年人的收縮壓若持續處於140毫米水銀柱或以上，或舒張壓持續處於90毫米水銀柱或以上，即屬患有高血壓。衞生署就建議18歲或以上的健康成年人，應每兩年最少量度血壓一次，而個別高風險人士可能需要更量度得更頻密。

徐樂堅引述2020至22年度人口健康調查結果，指出本港15至84歲人口平均每日進食的鹽分達8.4克，是世界衞生組織建議的每日食鹽總攝入量(少於5克，即約1平茶匙)的168%。他提醒，攝取越多鹽分，患上高血壓的風險亦越高。

另外，政府已推出「慢性疾病共同治理先導計劃」，資助45歲或以上未曾確診患有糖尿病或高血壓的市民，在私營醫療市場以共付方式接受糖尿病、高血壓的篩查及診症服務，並於3月底起擴至血脂檢查服務。