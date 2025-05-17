簡約公屋禁明火煮食　中電贈住戶1000部電磁爐

中電今日(17日)向簡約公屋及過渡屋家庭送贈1,000部電磁爐。房屋局局長何永賢出席活動時指，元朗攸壆路簡約公屋項目共有2,100單位，已有超過1,000戶取匙，又提醒簡約公屋和過渡性房屋禁止明火，鼓勵住戶使用電磁爐煮食。

臨近端午，中電舉辦活動，邀請何永賢與350名簡約公屋及過渡屋住戶一起包糉，又用1,000部電磁爐拼出「碳中和」的英文字樣，成功締造健力士世界紀錄，電磁爐將會送全數贈予簡約公屋及過渡屋家庭，喚起大眾對減碳迫切性的關注。

何永賢表示，元朗攸壆路簡約公屋項目共有2,100單位，正陸續安排居民入住，已有超過1,000戶取匙。她提到，因應消防設備及防火安全，簡約公屋單位內禁止明火煮食，鼓勵住戶使用電磁爐。中華電力客戶成功及銷售總監盧志華指，目標是在下月內，經物流公司送達所有電磁爐，期望能夠協助受惠家庭節能減碳。

此外，中電昨宣布推出全新「電動車住宅分時段用電價目」，每日下午4時至晚上11時的高峰用電時間，電費為每度134.3仙；每日晚上11時至翌日下午4時的非高峰用電時間，電費為每度91.3仙。中電表示，新價目旨在鼓勵客戶調整電動車充電習慣，減少高峰期電網負荷。客戶可按個人需要，選擇參加新用電價目，或繼續沿用現時以固定收費率計算的「電動車用電價目」。